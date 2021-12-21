900 مليون جنيه.. الأوقاف: تحقيق أعلى إيراد نصف سنوي في مال الوقف منذ إنشاء الهيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بقيادات هيئة الأوقاف المصرية ومديري المناطق، بديوان عام الهيئة، الثلاثاء، لدراسة سبل تعظيم استثمارات الأوقاف واستيداء جميع حقوق الهيئة لدى الغير، ومناقشة عدد من الملفات المهمة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أن هيئة الأوقاف حققت أعلى عوائد إيرادات وأرباح خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022م، مقارنة بهذا النصف من أي عام ماض منذ تأسيسها عام 1971.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات والأرباح بلغ نحو (900) مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو (98) مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 12,3% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020 /2021م، وبزيادة تقدر بنحو (235) مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 35,4% عن نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي 2019/ 2020 م.