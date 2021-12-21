تجديد الاعتماد الأوروبي لأجهزة الطيران التمثيلي بأكاديمية "مصر للطيران للتدريب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن أكاديمية الشركة للتدريب نجحت في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني لأجهزة الطيران التمثيلي من طرازات A320 Neo- B777-200ER-B737-800NG ، بأعلى مستويات التأهيل.

يأتي هذا استمرارًا لنجاحات الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة في اتباع المعايير العالمية في صناعة النقل الجوي، وتجديد الشهادات والاعتمادات الدولية المتخصصة في مجال تدريب أنشطة الطيران المدني .

وأضاف الطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، أن الأكاديمية نجحت أيضًا في اعتماد إضافة خاصية الـ UPRTلجهاز الطيران التمثيلي من طرازB737-800 NG ، لتتوافق مع أحدث التشريعات المحلية والدولية الخاصة بأجهزة الطيران التمثيلي وتدريبات الطيران، ويعد هذا الاعتماد إضافة جديدة إلى إمكانات الجهاز، ويسهم في تدريب طياري شركة "مصر للطيران للخطوط الجوية"، والشركات المصرية الخاصة والأجنبية، بأحدث نظم التدريب المعتمدة دوليًّا بأكاديمية مصر للطيران للتدريب .