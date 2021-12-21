الصحة تطالب مرضى الأنفلونزا بالبقاء في المنازل.. و4 خطوات للوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أوصت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الالتزام باتباع 4 خطوات للوقاية من الأنفلونزا.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي عبر صفحتها على فيسبوك، إنه يجب اتباع الآتي:

حصن نفسك

يمكن للمواطنين تحصين أنفسهم من خلال الحصول على اللقاح السنوي ضد الأنفلونزا فهو الوسيلة الأكثر فاعلية لحماية نفسك من الأنفلونزا ومضاعفاتها.

اغسل يديك بانتظام

تحمي نظافة اليدين من معظم الأمراض بما فيها الأنفلونزا.

تجنب لمس العينين والأنف والفم

تنتقل الجراثيم إلى الجسم من خلال العينين والأنف والفم على الأرجح.

تجنب مجاور المرضى

الأنفلونزا معدية وتنتشر بسرعة في الأماكن المزدحمة.

وطالب الوزارة المواطنين المرضى بضرورة البقاء في المنزل، قائلة: إذا كنت مريضا ابقى في المنزل فإن تواجدك بالقرب من الآخرين يعرضهم لخطر العدوى.