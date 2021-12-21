زعمت علاقتها بمسؤولين.. ضبط سيدة متهمة بالنصب على المواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 3 أشخاص يفيد بتضررهم من (إحدى السيدات ) لقيامها بالزعم بأنها تملك نفوذ وعلاقات بمسئولي إحدى الجهات الحكومية تمكنها من توفير وحدات سكنية لهم بالقاهرة الجديدة، وحصلت منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك إلا أنها لم تفِ بوعدها ورفضت رد المبالغ التي تحصلت عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (موظفة بأحد الأحياء بالقاهرة "بالمعاش حالياً" ، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت (1,400,000 جنيه) مليون وأربعمائة ألف جنيه على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وتبين مغادرة المذكورة للبلاد وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي أمكن ضبطها حال عودتها للبلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.