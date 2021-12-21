22 فبراير.. الحكم على رجل الأعمال مجدي راسخ بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، الحكم على رجل الأعمال مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، بجلسة 22 فبراير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.

وكانت المحكمة أمرت بضبط وإحضار مجدي راسخ في القضية لاتهامه بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز.

كانت جهات التحقيق، أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.