حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

جهودها عن ضبط قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 20 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، وبحوزة 25 متهم "لعدد 14منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط متهمين هاربين ومطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضايا مختلفة، وتنفيذ 7528 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.