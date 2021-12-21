القبض على متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على شخصين لقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالغربية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من صاحب مكتب استيراد ، وأحد الأشخاص - لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مُتخذين من محل أقمشة الخاص بالأول مركزاً لممارسة نشاطهما الإجرامى ومقابلة عملائهما من راغبى شراء النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني - الأمن العام" ، وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية تم استهداف المتهمين المذكورين وأمكن ضبطهما حال قيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبـأسعار السوق السوداء وبحوزتهما مبالغ مالية لعملات (أجنبية – محلية).

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.