خلال 24 ساعة.. ضبط 4580 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرورعلى قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4580 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1430 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و145 مخالفة السير بدون تراخيص، و11 مخالفة دراجات نارية، و5 مخالفات شروط التراخيص، و21 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.