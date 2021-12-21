بالفوتوشوب.. ضبط شخص زور كشف حساب بنكي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط شخص لقيامه بتقديم كشف حساب بنكي مزور للحصول على قرض بسوهاج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) بالتقدم لمسئولى أحد البنوك طالباً الحصول على قرض شخصى وقيامه بتقديم كشف حساب بنكى مزور بإسمه منسوب صدوره لبنك آخر "على خلاف الحقيقة" بهدف إظهار ملاءته المالية وإيهام مسئولى البنك المشار إليه بمقدرته المالية وإدخال الغش والتدليس عليهم للحصول على ذلك القرض بدون وجه حق .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه قام باصطناع كشف الحساب المزور باستخدام برنامج الحذف والتعديل والإضافة "الفوتوشوب" وطباعته من خلال تردده على إحدى مقاهي الإنترنت بمنطقة سكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاحتيال المصرفي.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاحتيال المصرفي.