ضبط متهم بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من المواطنين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لاستيلائه على 4 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 6 مواطنين بمحافظة الإسكندرية يفيد بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم وإيهامهم بتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأسماك مقابل أرباح شهرية والاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون.

بالفحص تبين صحة الواقعة وقيام (مالك مكتب تصدير – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأسماك مقابل أرباح شهرية وقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين بلغت (4) ملايين جنيه وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.