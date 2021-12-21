سر جثة داخل مصحة لعلاج الإدمان بالجيزة.. والفحص: "أوفر دوس"

تحريات اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلى وفاة أحد نزلاء مركز لعلاج الإدمان ويدعى "م.ع." يبلغ من العمر ٣٠ سنة، مقيم حدائق القبة.

محمد يوسف

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