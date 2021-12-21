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سر جثة داخل مصحة لعلاج الإدمان بالجيزة.. والفحص: "أوفر دوس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فارق شاب الحياة داخل إحدى مراكز علاج الإدمان بالجيزة، إثر تناوله جرعة زائدة من مخدر.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل مركز لعلاج الإدمان بشبرامنت.

تحريات اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلى وفاة أحد نزلاء مركز لعلاج الإدمان ويدعى "م.ع." يبلغ من العمر ٣٠ سنة، مقيم حدائق القبة.

تقرير مفتش الصحة المرافق لقوات الأمن أفاد بأن الشاب فارق الحياة إثر تناوله جرعة زائدة من مخدر فأصيب بأزمة قلبية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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