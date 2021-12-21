شكرا لقرائتكم خبر عن فجر الخميس.. القمر يتعامد على الكعبة المشرفة فى آخر تعامد بـ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستشهد سماء مكة المكرمة فجر يوم الخميس 23 ديسمبر تعامد القمر الأحدب المتناقص على الكعبة المشرفة وهو التعامد الثالث والأخير سنة 2021.

إن ظاهرة التعامد ستحدث عندما سيبلغ ميل القمر عرض مكة المكرمة ويكون في لحظة توسطه على خط زوالها عند الساعة 03:23 صباحا (12:23 صباحاً بتوقيت غرينتش) قبل ساعتان و 11 دقيقة من أذان الفجر في المسجد الحرام.

القمر في ذلك الوقت سيكون على إرتفاع 89.54 درجة وقرصة مضاء بنور الشمس بنسبة 87% والزاوية التي تفصله عن الشمس ( الاستطالة) 137 درجة ، ويبعد مسافة 398,794 كيلومتر .

إن ظاهرة التعامد توضح دقة الحسابات لحركة الاجرام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة إضافة لذلك يمكن بهذه الظاهرة تحديد اتجاه القبلة.

ان طريقة استخدام هذه الظاهرة في تحديد " القبلة" تتم من خلال قيام الشخص بالاتجاه للقمر وجعله أمام ناظره تماماً لحظة التعامد حينها سيكون متجه للقبلة بالضبط، وهذه التجربة تصلح لأي منطقة في العالم يشاهد فيها القمر في تلك اللحظة لكنها غير مفيدة للمناطق القريبة مثل مدينة جدة وكل المناطق التي يقل بعدها عن درجة واحدة من مكة المكرمة.

للحصول على نتائج علمية دقيقه يفضل استخدام احد الاجهزة الدقيقة مثل "الثيودوليت" الذي يستخدم في قياس الزوايا الصغيرة في الافق ولقياس مسافات سمت الراس ولقياس الزاوية التي تتكون من تقاطع سطع عمودي ثابت وسطح عمودي يمر في احد الأجسام السماوية.

جدير بالذكر أن ميل القمر اثناء حركته الشهرية حول الأرض متغيره ضمن 5± درجات عن دائرة البروج، لذا يحدث تعامد القمر على الكعبة في أوقات معينة ويتم تحديد ذلك بدقة تصل إلى ±0.5 درجة وان كانت قليل الحدوث مقارنة مع عدد مرات دورات القمر البالغة 12 دورة في السنة حول الأرض.