شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 25 طن كيلو أرز منتهى الصلاحية داخل مؤسسة تعبئة بالصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين من ضبط 25 طن كيلو أرز منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مؤسسة تعبئة مواد غذائية بمركز ومدينة الصف وذلك في اطار الحملات التموينية المكبرة التى تشنها محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المختصة حيث تم التحفظ علي المضبوطات مع تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بأن الرقابة التي تتم على البدالين التموينيين والمنشأت التجارية تهدف إلى إحكام السيطرة على السوق، وضبط المخالفات والمتلاعبين بقوت المواطنين وبالحصص التموينية .

وشدد المحافظ على استمرار الحملات بالتعاون بين أجهزة المحافظة وذلك استكمالا لدور المحافظة الرقابي على الأسواق والمتاجر حفاظا على السلامة العامة.

وأشار التقرير الذي تلقاه محافظ الجيزة من طلعت حسن مدير مديرية التموين انه قد تم ضبط مستودع أنابيب غير مرخص بمركز ومدينة البدرشين يقوم بتجميع أسطوانات بوتاجاز منزلية بالمخالفة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشاة المخالفة.

كما شمل تقرير مديرية التموين بالجيزة ضبط محطة بنزين بناحية الرهاوي بمركز منشأة القناطر يقوم بمزاولة النشاط بدون ترخيص وقام بالتصرف في 922000 لتر سولار خلال الفترة من 8 يوليو وحتي 9 ديسمبر الجارى، وجود سجل 21 بترول بالمحطه وقد تم تحرير محضر بالواقعه لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما تم ضبط 2.5 طن دقيق بلدى مدعم داخل مخزن بمنشاة القناطر قبل بيعها بالسوق السوداء.