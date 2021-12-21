شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن توفير أسئلة وإمكانية تصحيحها مع المعلمين فى منهج رابعة ابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك، أنه سيتم توفير حصص للمراجعة فى منهج الصف الرابع الابتدائى، وتشمل أيضا الشرح لكل وحدة يتبعها أسئلة تحقق معايير النظام الجديد، كما يمكن للطلاب حلها وتصحيحها مباشرة من خلال التواصل المباشر مع المعلمين أثناء الحصة، لتدريبهم عمليًا على أنواع الأسئلة وذلك من خلال الجدول المعلن على منصة البث المباشر.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فى وقت سابق إتاحة بث حصص مراجعة لجميع وحدات المناهج المقررة على الصف الرابع الابتدائى من خلال قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات (الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني) بالتعاون مع مركز تطوير المناهج وقطاع التعليم العام وذلك لدعم الطلاب وإرشادهم إلى التفوق فى ضوء منظومة التعليم الجديدة، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://stream.moe.gov.eg/