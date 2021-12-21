شكرا لقرائتكم خبر عن العلامة الخضراء كلمة السر لدعم السياحة البيئية فى مصر ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزارتا البيئة والسياحة تعملان معا على دعم وتنشيط السياحة البيئية في مصر، من خلال استراتيجية وطنية للسياحة المستدامة، وتم إطلاق علامة خضراء تم منحها للفنادق التي تراعي اعتبارات البيئة. ‏

‏ومن ضمن تفاصيل دعم السياحة البيئية فى مصر، تقوم وزارة البيئة بتطوير المحميات الطبيعة، ودمج المجتمع المحلي والقطاع الخاص فى إدارتها، و تسترشد وزارة البيئة بنموذج الشراكة مع القطاع الخاص فى محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، وتقديم أنشطة تعبر عن ثقافة جنوب سيناء.

‏وتعمل أيضا وزارة البيئة على التعاون مع الشركات السياحية، للحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية من قيمة مضافة لأعمالهم، من خلال الاستثمار البيئى للمحميات الطبيعية فى مصر.

جدير بالذكر أن وزيرة البيئة كانت أعلنت البدء فى مهمة تجهيز مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ، ، بتطوير القاعات والأماكن المخصصة لإقامة المؤتمر، والعمل على تخضير أكبر قدر من الفنادق بها، وتحسين الممارسات البيئية لمراكز الغوص ورفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة بالمدينة.