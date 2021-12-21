شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تبحث مع سفير المجر التعاون فى مجال المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أندراس كوفاكس - سفير المجر المقيم فى مصر والغير مقيم لدى السودان وجنوب السودان وإريتريا وتشاد لمناقشة تعزيز مجالات التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى، وذلك فى ضوء زيارة وزير الرى لدولة المجر للمشاركة فى معرض ومؤتمر "كوكب بودابست 2021" والذى عُقد خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر.

أشار عبد العاطى إلى إمتلاك البلدين للعديد من الخبرات فى مجال المياه والتى يمكن تبادلها بين البلدين، وعرض الإجراءات التى تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الرى والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والتحول للرى الحديث، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وأعمال الحماية من أخطار السيول، وأعمال حماية الشواطئ، وتأهيل منشآت الرى وغيرها، مشيراً لتطلع مصر لاستمرار مسيرة التعاون وتبادل الخبرات مع المجر فى هذه المجالات، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين البلدين فى مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتقنيات تحسين نوعية المياه، والتدريب ورفع قدرات المتخصصين فى مجال المياه، من خلال التعاون الفنى والبحثى بين الجانبين.

واستعرض عبد العاطى مساهمات مصر فى الإئتلاف الدولى للمياه والمناخ، وهو أحد المبادرات الدولية والتى تهدف بشكل رئيسى لتحقيق التكامل بين أجندتى المياه والمناخ ، والتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه ، والإهتمام بوضع حلول مستدامة وتبنى سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ، ويعمل هذا الإئتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتى تُعد من أهم مؤسسى هذا الإئتلاف، والذى يضم فريق رفيع المستوى "مجلس القادة" أبرزهم رئيسى دولتى المجر وطاجيكستان وهو الكيان الرئيسى المحرك لهذا الائتلاف.

وتم استعراض موقف الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه فى شهر أكتوبر من العام القادم ، والمشاركة المجرية المنتظرة فى فعاليات الأسبوع ، مع التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق وتبادل الرؤى بين مؤتمر كوكب بودابست وأسبوع القاهرة للمياه ، وكانت دولة المجر قد شاركت بشكل متميز ورفيع المستوى فى فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه والذى عُقد فى شهر اكتوبر الماضى، حيث قام الرئيس المجرى بإلقاء كلمة فى حفل افتتاح الأسبوع، كما شارك عدد كبير من الفنيين والخبراء المجريين فى فعاليات الأسبوع ، بالإضافة لمشاركة عدد من الشركات المجرية فى المعرض المقام على هامش الأسبوع.

وأوضح عبد العاطى أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه سيُعقد تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمى"، إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه فى ملف تغير المناخ، مشيراً لأهمية هذا الأسبوع والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر العام القادم ممثلة عن القارة الإفريقية، مع التأكيد على ضرورة وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر لإعطاء دفعة لقضايا المياه على الأجندة العالمية للتغيرات المناخية، مع الإشارة لأهمية تحقيق التكامل وتنسيق الرؤى بين مخرجات إسبوع القاهرة الخامس للمياه والائتلاف الدولى للمياه والمناخ كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه فى مارس عام 2023.

كما تم استعراض عروض الشركات المجرية التى تعمل فى مجال المياه ، لبحث سبل الاستفادة من أعمال هذه الشركات وما تقدمه من تقنيات وتكنولوجيا حديثة فى تطوير وتحديث المنظومة المائية فى مصر وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وكان الدكتور عبد العاطى قد التقى مع مسئولى عدد من الشركات المجرية على هامش مشاركته فى مؤتمر "كوكب بودابست"، حيث التقى مع مسئولى شركة "المياه والتربة" المجرية، حيث تم عرض تقنية رش سطح التربة المراد زراعتها بمنتجات عضوية صديقة للبيئة لزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالمياه الأمر الذى يُسهم فى ترشيد المياه، كما التقى أيضاً مع شركة "الشراكة المائية" المجرية، وشركة "تكنولوجيا البيئة" السويسرية، ومسئولى وكالة إئتمان الصادرات الرسمية بدولة المجر، وممثلى شركتى Water Budapest & HTWC.

الجدير بالذكر أن الدكتور عبد العاطى شارك فى مؤتمر "كوكب بودابست للتنمية المستدامة" والمنعقد فى نهاية شهر نوفمبر الماضى، والذى يتناول أهم القضايا المعنية بالتنمية المستدامة وعلى رأسها قضية الموارد المائية، وذلك تلبيةً لدعوة الرئيس المجرى يانوش آدير، وفى ضوء نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة المجر فى شهر أكتوبر الماضى، حيث التقى الدكتور عبد العاطى الرئيس المجرى فى جلسة نقاشية لأعضاء "لجنة القادة المعنية بالمياه والمناخ"، وشاندور بنتير الوزير المعنى بملف المياه بالحكومة المجرية، وبيترى تالاس الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بالإضافة لعقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع وزراء المياه وكبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية المشاركين بالمؤتمر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات إدارة المياه.

ومن جانبه، عبر السفير المجرى عن شكره للدكتور محمد عبد العاطى مشيراً إلى العلاقات الطيبة التى تربط البلدين فى كافة المجالات، لاسيما فى مجال الموارد المائية.