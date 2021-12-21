شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن تشكيل أول أسرة للمشروع القومى لمحو الأمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكلت جامعة حلوان أول أسرة فى مجال محو الأمية بأول كلية على مستوى كليات الجامعة تحت مسمى أسرة شباب ضد الأمية للتوعية بالمشروع القومى لمحو الأمية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وإشراف الدكتورة صفاء خضير وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد الأسرة، و الدكتور وجدى محمد بركات وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون التعليم والطلاب، و بالتعاون مع الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين منسق ومشرف عام المشروع القومى لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا .

وأوضح الدكتور أحمد عبد الرشيد ، أنه قام بدوره كمنسقا ومشرفا عاما للمشروع على مستوى الجامعة بتقديم مقترح لتشكيل تلك الأسرة لأول مرة بكليات الجامعة المشاركة بالمشروع القومى لمحو الأمية، حيث تم الموافقة بالمجالس الحاكمة بالجامعة على ذلك المقترح لتشكيل تلك الأسرة تحت مسمى (أسرة شباب ضد الأمية ) وذلك فى إطار اهتمام جامعة حلوان بالمشروع القومى لمحو الأمية ونشر ثقافة محو الأمية لتوفير حياة كريمة للمواطنين باعتبارها مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً ومساعدة المجتمع المحيط فى النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقا لرؤية مصر 2030

وتم تشكيل أسرة شباب ضد الأمية بكلية الخدمة الاجتماعية وتسجيلها لأول مرة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وتوفير مقرا دائما لها بكلية الخدمة الاجتماعية لتبدأ فعالياتها فى توعية طلاب الكلية وتشجيعهم نحو الالتحاق بالمشروع القومى لمحو الأمية فى إطار المشاركة فى المبادرة الرئاسية (مصر بلا أمية) وتذليل جميع الصعوبات التى قد تواجههم نحو الالتحاق بالمشروع القومى لمحو الأمية.



أسرة شباب محو الأمية