شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انخفاض الحرارة.. حالتى الطقس والمرور بطريق إسكندرية الزراعى.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365 بث مباشر من طريق إسكندرية الزراعي، لرصد حركة المرور، والتعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث انتظمت حركة المرور في الاتجاهين، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور، كما توقعت هيئة الأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة.

ونسقت إدارة المرور مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس لمراقبة حركة السيارات على الطرق، واستقبال المكالمات من رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، مع مراقبة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق السريعة وسط انتشار الخدمات المرورية.

وفى حالة هطول الأمطار، سيتم نشر الأوناش المرورية، والشفاطات بالتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى، لسحب المياه المتراكمة بالمحاور، منعا للزحام المرورى خلال أوقات الذروة، مع متابعة حركة السيارات بكافة المحاور، بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالطرق لمتابعة حركة المرور على مدار الـ 24 ساعة، مع تكثيف انتشار سيارات الإغاثة والخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات.

ونشرت الإدارة أرقام الإغاثة منها (01221110000) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة وكذلك رقم (136) للإدارة العامة لمرور القاهرة للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحالة المرورية.