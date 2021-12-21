شعراوي وفودة يبحثان احتياجات شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

تابع وزير التنمية المحلية محمود شعراوي مع محافظ جنوب سيناء خالد فودة، بعض المقترحات الخاصة بالاحتياجات والمتطلبات اللازمة للمحافظة لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2022.

جاء ذلك خلال لقائهما، الثلاثاء، بمقر الوزارة لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين.

وأكد شعراوي حرص الحكومة على توفير كافة التجهيزات والاحتياجات المطلوبة لخروج هذا الحدث الدولي المهم بصورة تليق باسم مصر في ظل توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، بالنظر إلى ما يمثله مؤتمر المناخ من أهمية لدى الدولة المصرية باعتباره أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة من حيث عدد المشاركين ومدة الانعقاد.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لهذا الملف مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لتوفير كل الدعم اللازم وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق أكبر المكاسب الاقتصادية والترويج السياحي لمصر والخروج بصورة مشرفة تعكس مكانة وقيمة مصر.

واستعرض شعراوي مع فودة بعض المشروعات التنموية الجارية في جنوب سيناء، ومن بينها الحديقة المركزية أمام مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، والتي تقع على مساحة 30 فدانًا، وأشار المحافظ إلى أنها ستكون بمثابة رئة ومتنفس رئيسي لقاطني مدينة شرم الشيخ وزائريها والمواطنين والزائرين لمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

ولفت إلى أن ذلك المشروع يأتي في إطار تطوير مدينة شرم الشيخ وتحويلها لمدينة خضراء صديقة للبيئة وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفي إطار استقبال المدينة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

ووجه "شعراوي" بضرورة الإسراع في تنفيذ كافة المشروعات التنموية الجارية المرتبطة بتحويل مدينة شرم الشيخ، إلى مدينة خضراء ومستدامة وغيرها من المشروعات المرتبطة بالأنشطة السياحية بالمدينة، بما يحقق أعلى عائد من النشاط السياحي واستغلال كافة المقومات الطبيعية الساحرة التي تتميز بها المدينة، موجهًا بتذليل كافة العقبات التي تواجه عملية تنفيذ المشروعات الخدمية لسرعة دخولها حيز التنفيذ وتوفير خدمات متطورة للمواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى سعي الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي برفع كفاءة وتطوير مدينة شرم الشيخ، لتكون على أعلى مستوى وواجهة حضارية للمقاصد السياحية المصرية، في إطار خطة شاملة تستهدف جذب المزيد من السياح من مختلف الوجهات للتمتع بالمزايا الطبيعية التي تجعل مصر قبلة رئيسية للسائحين.

وعرض محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء الخطة التي تنفذها المحافظة لتحقيق أقصى استفادة من الفرص والإمكانات الواعدة، التي تتمتع بها شرم الشيخ وتنفيذ عدد من مشروعات التنمية والأنشطة السياحية والاقتصادية المتنوعة الخضراء الآمنة المستدامة، وجعل شرم الشيخ مركز سياحي عالمي فريد، وموقع جغرافي وبيئي جاذب قادر على تلبية كافة متطلبات وخدمات السياحة العالمية.

وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء، مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية الجارية في المحافظة، خاصة بمدينة شرم الشيخ وأيضًا مشروعات التجميل ورفع كفاءة ورصف الميادين والطرق الرئيسية وأعمال الإنارة بالمدينة.

وخلال اللقاء، تابع محمود شعراوي مع خالد فودة توجيهات رئيس الجمهورية خلال الزيارة التي قام بها لمنطقة الرويسات، في إطار التطوير الشامل للمنطقة وتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين.

وعرض خالد فودة، جهود الأجهزة التنفيذية بجنوب سيناء في إطار الاستعدادات التي تتم على أرض المحافظة، تمهيدًا لمنتدى شباب العالم الذي سيقام خلال شهر يناير المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد شعراوي على ضرورة أن تظهر مدينة شرم الشيخ في أبهى صورها أمام جميع الوفود الشبابية التي ستشارك من مختلف دول العالم، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المحافظة لتنفيذ كافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة، في عدد من المدن والمناطق المختلفة والتي ستحقق نقلة نوعية وحضارية كبيرة لأهالي جنوب سيناء في ظل ما تمتلكه من مقومات تاريخية وسياسية وثقافية وأثرية ودينية وعالمية.

وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار قرارات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد شعراوي، أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية، واستمرار الحملات اليومية للتأكد من الالتزام بالإجراءات المعلنة للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

وحرص شعراوي على متابعة استعدادات محافظة جنوب سيناء لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار الغزيرة التي تشهده المحافظة، وعدد كبير من محافظات الجمهورية والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

ووجه بضرورة الاستمرار في رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية بالمحافظة، للتعامل الفوري مع ظروف طارئة والتنسيق مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية في هذا الشأن على مدار الساعة.​