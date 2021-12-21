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جدول امتحان الفصل الدراسى الأول للثانى الثانوى.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الثاني  الثانوي لاختبارات الفصل الدراسى الأول، نقدم فى التقرير التالى مواعيد عقد الامتحان.

 

ـ تنطلق الامتحان يوم 23  يناير المقبل.

 

ـ تعقد الامتحانات بشكل إلكترونى.

 

ـ تعقد الامتحانات فى المدارس داخل لجان.

 

ـ تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

 

ـ يؤدى الطلاب يوم الأحد 23 يناير امتحان العربى والتطبيقات والجغرافيا.

 

ـ يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 25 يناير امتحان الإنجليزى.

 

ـ يمتحن الطلاب يوم الأحد 30 يناير الجبر وحساب المثلثات والأحياء والفلسفة.

 

ـ يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 1 فبراير اللغة الثانية والفيزياء والتاريخ.

 

ـ يمتحن الطلاب يوم الخميس 3 فبراير امتحان الكيمياء وعلم النفس

 

ـ تُجرى امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يومى 16و18 يناير.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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