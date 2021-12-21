شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحان الفصل الدراسى الأول للثانى الثانوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي لاختبارات الفصل الدراسى الأول، نقدم فى التقرير التالى مواعيد عقد الامتحان.
ـ تنطلق الامتحان يوم 23 يناير المقبل.
ـ تعقد الامتحانات بشكل إلكترونى.
ـ تعقد الامتحانات فى المدارس داخل لجان.
ـ تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.
ـ يؤدى الطلاب يوم الأحد 23 يناير امتحان العربى والتطبيقات الرياضية والجغرافيا.
ـ يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 25 يناير امتحان الإنجليزى.
ـ يمتحن الطلاب يوم الأحد 30 يناير الجبر وحساب المثلثات والأحياء والفلسفة.
ـ يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 1 فبراير اللغة الثانية والفيزياء والتاريخ.
ـ يمتحن الطلاب يوم الخميس 3 فبراير امتحان الكيمياء وعلم النفس
ـ تُجرى امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يومى 16و18 يناير.