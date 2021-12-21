شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: درجات امتحان من 5 إبتدائى حتى 3 إعدادى مكملة للفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفنى، أن التقييم فى الصفوف الدراسية من الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي يعتمد على أن الدرجات التى سيحصل عليها الطالب فى امتحان الفصل الدراسي الأول ستكون مكملة لدرجاته فى امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ومن ثم يحسب المجموع الكلى الطالب بعد إضافة درجات امتحان الفصلين الدراسيين لبعضهما.

وأوضحت الوزارة، أن الهدف من الامتحان ليس الحصول على الدرجات فى حد ذاتها بل التعلم الحقيقى وتحقيق الطالب لنواتج التعلم والمعرفة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لتأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي 2021/2022 تحسباً لزيادة الإصابات بفيروس كورونا، مُشددةً على أنه سيتم عقد جميع امتحانات منتصف العام الدراسي في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 15يناير المقبل، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال العمل على تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، ولضمان انتظام العملية الامتحانية.

وأوضحت أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتباراً من يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022، وتنتهي يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022، على أن تعقد الامتحانات في لجان مؤمنة، ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم كافة اللجان الامتحانية والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.