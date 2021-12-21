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أخبار 24 ساعة.. تطعيم أكثر من 8 ملايين طفل ضد شلل الأطفال فى اليوم الأول للحملة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

التضامن: توجيهات لحماية العمالة غير المنتظمة.. وتكلفة الدعم 6 مليارات جنيه

البحوث الفلكية: غدا الانقلاب الشتوى.. ويستمر 88 يوما و 23 ساعة و 35 دقيقة

الصحة: غرفة الأزمات لم ترصد أى وفيات أو إصابات بسبب موجة التقلبات الجوية

التنمية المحلية: تم ضخ 375 مليار جنيه منذ عام 2014 لتنمية الصعيد

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الصحة: تطعيم أكثر من 8 ملايين طفل ضد شلل الأطفال خلال اليوم الأول من الحملة

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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