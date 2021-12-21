شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. تطعيم أكثر من 8 ملايين طفل ضد شلل الأطفال فى اليوم الأول للحملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

التضامن: توجيهات لحماية العمالة غير المنتظمة.. وتكلفة الدعم 6 مليارات جنيه

البحوث الفلكية: غدا الانقلاب الشتوى.. ويستمر 88 يوما و 23 ساعة و 35 دقيقة

الصحة: غرفة الأزمات لم ترصد أى وفيات أو إصابات بسبب موجة التقلبات الجوية

التنمية المحلية: تم ضخ 375 مليار جنيه منذ عام 2014 لتنمية الصعيد

استئناف الدراسة غدا بالقاهرة والجيزة بعد تحسن الأحوال الجوية

الصحة: تطعيم أكثر من 8 ملايين طفل ضد شلل الأطفال خلال اليوم الأول من الحملة

التعليم تنسق مع البريد لتفعيل خدمة سداد مصروفات الطلاب استعدادا للامتحانات