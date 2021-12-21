شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. تطعيم أكثر من 8 ملايين طفل ضد شلل الأطفال فى اليوم الأول للحملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها
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