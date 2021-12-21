شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: مؤتمر دار الإفتاء القادم بعنوان "الفتوى والتنمية المستدامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية: "أنشأنا مرصد لمواجهة الأفكار المتطرفة بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتجديد الخطاب الدينى، كما أن دار الإفتاء هى أول مؤسسة تدشن منصات عبر السوشيال ميديا للتفاعل مع الناس ونصل للشباب بأفكارنا ونتفاعل معهم".

وأضاف مفتى الديار المصرية، خلال حواره مع برنامج مساء dmc ، أن دار الإفتاء اختارت الفتوى والتنمية المستدامة عنوان لمؤتمرها القادم، لافتا إلى أن الدار تستقبل ما يقرب من 4000 فتوى فى اليوم، مضيفا أن الإسلام أوضح أن الاعتقاد لا يمكن أن يكون بالإجبار لأن الإيمان عمل قلبي وحرية الاعتقاد مكفولة بنص القرآن الكريم فلا إكراه فى الدين.