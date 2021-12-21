شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات 2021.. تغيير ملامح 28 قرية بالوادى الجديد ضمن حياة كريمة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسدل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة الوادى الجديد الستار على عام 2021 بمنظومة تنموية غيرت ملامح الحياة في 28 قرية بمركز الفرافرة بالتعاون مع مسئولى ومشرفى مبادرة حياة كريمة ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة والتي شملت مشروعات الصرف الصحي، ومحطات الرفع والتحلية، و إنشاء وصيانة المدارس بالمحافظة، ومشروع سكن كريم داخل تلك القرى .

وتتضمن مشروعات المبادرة إنشاء 16 شبكة مياه جديدة، ومد 10 شبكات أخرى في مختلف المناطق المستهدفة بنسبة تنفيذ بلغت 30 %، تمهيدًا لبدء أعمال تنفيذ الطرق بعد انتهاء أعمال البنية التحتية، حيث وفرت المحافظة كافة قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات بإجمالي 107 قطعة، دون أية معوقات، كما جرى توفير قطع أراضي لإنشاء 7 مجمعات صناعية حرفية بمركز الفرافرة، ضمن محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للمواطنين بالقرى لتمكينهم اقتصاديًا.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المبادرة تستهدف 4664 منزلًا، ما بين إنشاءٍ جديد لـ 2391 وحدة سكنية، ورفع كفاء لـ (2273) وحدة سكنية أخرى، كما يتم إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية والتي تشمل (مكتب شهر عقاري – مكتب بريد – مركز تكنولوجي – سجل مدني – مكتب تموين – وحدة اجتماعية – وحدة محلية).

وأضاف المحافظ ، أن المبادرة تضمنت رفع كفاءة القطاع الصحي من خلال إنشاء 8 وحدات صحية، و8 نقاط إسعاف في كلٍ من (أبو منقار الأم، بئر 5، أبو هريرة الأم، الشيخ مرزوق، الكفاح الأم، عثمان بن عفان، اللواء صبيح، عبد المجيد الجغيل)، وإمداد المنشآت الصحية بما يلزم من أجهزة ومعدات، ومستلزمات طبية، وكوادر مؤهلة ، وتنفيذ مشروعات إنشاء ورفع كفاءة المدارس والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بإجمالي 21 مشروعاً.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إنشاء 5 محطات رفع بالقرى الأم لخدمة أهالي 28 قرية بالمحافظة، وتنفيذ أعمال الإحلال وتركيب المواسير لمشروعات الصرف الصحي بـ11 قرية هي (أبومنقار الأم - بئر (4) - بئر (7) - بئر(5) - عمر بن الخطاب - أبوالهول - أبو بكر - عمر بن عبدالعزيز - الرواد - خالد بن الوليد - عائشة عبدالرحمن) .

وأكد الزملوط أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" تنفذ بمركز الفرافرة في 2 تجمعًا سكنيًا هي: قرى أبو منقار و 5 توابع لها (أبو منقار الأم - طلعت ضرغام - بئر 4 - بئر 5 - بئر 6 - بئر 7)، وقرى أبو هريرة و 4 توابع لها (أبو هريرة الأم – عمر بن الخطاب – خالد بن الوليد – زراعة 14 – زراعة 16)، قرى الخير والنماء و4 توابع لها (الخير والنماء الأم – الشيخ مرزوق – عطية الشيخ مرزوق – زراعة 10 – الأمل)، قرى الكفاح بإجمالي 7 توابع هي: (الكفاح الأم – أبو الهول – أبو بكر الصديق – عثمان بن عفان – الرواد – عين التنين- العزبة)، قرية صبيح وتوابعها وهى (صبيح الأم – على بن أبى طالب)، قرى النهضة وتوابعها وهي (عبد المجيد الجغيل – عائشة عبد الرحمن)، وفي منطقتين بمدينة الفرافرة، هما (عبد المنعم رياض – أحمد بدوي).

ووجه المحافظ، بتطوير قرية اللواء صبيح بتخصيص أماكن متجاورة لإنشاء 400 منزل بالقرية، واستغلال الأراضى غير المستغلة بمدخل القرية لإقامة مشروعات خدمية (وحدة بيطرية - وحدة إطفاء - سوق) وتخصيص مكان لنقل موقف سيارات الأجرة بمدخل القرية بعد تطويره.



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