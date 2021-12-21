شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التنمية المحلية: الإسكندرية الأكثر تضررًا فى موجة الطقس السيىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه لا توجد أى خسائر فى بورسعيد والبحر الأحمر والإسكندرية بسبب الطقس.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON ، أن الإسكندرية الأكثر تضررًا بسبب موجة الطقس السيء ولكن لا يوجد أي خسائر بشرية أو مادية على مستوى 27 محافظة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن المحافظات بعد التنسيق مع الأرصاد الجوية تبلغنا تعليق الدراسة، قائلاً : "المحافظون يقدمون تقدير موقف على الأرض، ونبلغ عبر غرفة عمليات الوزارة عن تلك المحافظات وكيف سيتم تعطيلها على أى مستوى".