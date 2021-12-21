شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء شرم الشيخ واستئناف الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم الاثنين بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح بسرعة 14 عقدة واتجاه الرياح جنوبية غربية وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر.

كانت أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، صباح اليوم، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت سرعة الرياح التي بلغت 21 عقدة.

وأكدت، أن اتجاه الرياح جنوبية والضغط الجوي 1019 وحالة البحر مضطربة وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.50 متر وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية أمام الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء محمد الرحيم رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ ورفع درجة الاستعداد والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.