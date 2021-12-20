شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بايدن لا يعتزم فرض إغلاق جديد فى الولايات المتحدة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتزم فرض إغلاق جديد في الولايات المتحدة بسبب كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق طالب ديل بلازيو، رئيس بلدية نيويورك، إدارة الرئيس جو بايدن بتقديم المساعدات الفيدرالية للمدينة التى تواجه ارتفاعا حادا فى إصابات كورونا.

وقالت صحيفة بولتيكو إن الانتشار السريع بسرعة البرق للإصابات أدى إلى إلغاء فعاليات كانت مقررة هذا الأسبوع، وأدى إلى بث برنامج Saturday Night Lige الشهير بدون جمهور مع فريق عمل أصغر.

وقال دى بلازيو إن البيت الأبيض يجب أن يفعل قانون الإنتاج الدفاعى للمساعدة فى إنتاج عدد أكبر من الاختبارات المنزلية، وأيضا علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة. وقال أيضا إن إدارة بايدن يجب أن تسرع فى الموافقة على الحبوب المضادة للفيروس من شركة فايزر.