شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية الصعيد: انخفاض هجرة أهالى سوهاج وقنا.. و155 مليار جنيه لتطوير 34 مركزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج تنمية الصعيد المشرف على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، أن هجرة أهالى الصعيد ولاسيما بمحافظتى سوهاج وقنا، للمناطق الحضرية، انخفضت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، بسبب اهتمام الدولة بالصعيد وتوفير فرص عمل لأهاليه.

أضاف الهلباوى، فى لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع عبر قناة الحياة، أن نسبة الفقر كانت مرتفعة فى محافظات الصعيد قبل 2014، ولكن تم توفير 269 ألف فرصة عمل لشباب الصعيد فى أقل من 3 سنوات بمحافظتى سوهاج وقنا، متابعا: "تم منح 10.4 مليار جنيه قروض لـ371 ألف مشروع، أوجدوا أكثر من 500 ألف فرصة عمل للشباب بالصعيد".

وأوضح مدير برنامج تنمية الصعيد المشرف على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، أن الفقر يتم قياسه بفقر البنية التحتية وخدمات الصحة والتعليم ومتوسط الدخل والفقر فى القدرات البشرية، ورؤية القيادة السياسية هى سد فجوات التنمية الأساسية وتطوير الصعيد والمناطق الريفية على مستوى الجمهورية.

وتابع: "نعمل حاليا فى 34 مركزا فى الصعيد ضمن مبادرة حياة كريمة، باعتبارهم الأكثر احتياجا، بتكلفة 155 مليار جنيها"، مشيرا إلى أن تطوير المراكز يتم من خلال تطوير كامل للبنية التحتية وتوفير خدمات التعليم والصحة للمواطنين، إلى جانب إدخال شبكات الصرف الصحى والعمل على إنشاء مراكز خدمات حكومية كاملة فى الصعيد، ووفقا للخطة فسيتم الانتهاء كل الخدامات والمرافق لمراكز وقرى الصعيد بنسبة 100%.