شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار: نتابع القطع المعروضة للبيع على الإنترنت ونطارد المتورطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شعبان عبدالجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن الآثار التى استردتها مصر اليوم مهربة منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن كل الجهات المعنية بالدولة تعاونت من أجل استرداد هذه القطع الأثرية.

وأضاف عبدالجواد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، أن القطع الأثرية ترجع إلى حقب مختلفة، وهو ما يعنى أنها كانت موجودة فى كل بقاع مصر من الإسكندرية حتى أسوان، لافتًا إلى أن النيابة العامة تجرى تحقيقاتها حول هذه الواقعة وستعلن عن النتائج فور انتهاء التحقيقات.

وتابع المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، أن الآثار ستصل مصر قريبا، وستعرض فى أحد المتاحف المصرية، مشيرًا إلى أن الإدارة تراقب كل صالات المزادات العالم ومواقع البيع المباشر لتتبع الآثار المصرية المعروضة للبيع: طهناك قطع أثرية تباع على الإنترنت، كما أنها كانت تباع وتشترى حتى عام 1983 حتى جرى سن القانون بمنع ذلك".

ولفت عبدالجواد، إلى أنه قبل عام 1983 كان بيع الآثار أمرا مباحا ولم يكن القانون يجرمه: "كانت تبعا فى خان الخليلى وغيرها من الأسواق، لكن جرى تغليظ عقوبات التهريب، ومعاملتها على أنها تهريب للمخدرات ويحاسب المتورطين فيها بالسجن 25 سنة".

وأكد عبدالجواد، على أهمية تطوير الوعى وتعزيز الهوية الوطنية والتأكيد على تجريم بيع الآثار: "نعمل فى إطار قانونى محليا ودوليا للحفاظ على الآثار المصرى ونقوم بعمل كبير لاسترداد آثارنا، وبدأنا عام 2021 باسترداد 5 آلاف قطعة أثرية ومؤخرا استددنا 95 قطعة أثرية من إسرائيل، استرددنا مجموعة نادرة وهامة جدا من الآثار المصرية، مصر لا تترك حقها وأى قطعة خرجة من مصر ستعود عاجلا أو أجلا".