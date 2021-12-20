حالة الطقس في 6 أيام| أمطار وبرودة.. وهذه الظاهرة مسيطرة صباحًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار 6 أيام مقبلة بداية من غد الثلاثاء 21 ديسمبر وحتى يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، إنه يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال فترة النهار.

حالة الطقس ليلا

يسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

طقس الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء 22 ديسمبر 2021

تنتشر شبورة مائية من 5 لـ 9 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس الخميس والجمعة

تنتشر الشبورة المائية من 5 لـ 9 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوجد أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس السبت والأحد

تنتشر الشبورة المائية من 5 لـ 9 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.