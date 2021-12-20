"إحالة سفاح الجيزة للمفتي وضحايا مصحة الموت بأكتوبر".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

المسن العاشق وثالوث الشر.. رحلة 4 أيام كشفت لغز مقتل "مقاول أكتوبر"

منتصف الأسبوع الماضي، بدت الأجواء عادية داخل أروقة قسم شرطة ثالث أكتوبر الواقع على أطرف المدينة السكنية. هدوء يطبق على أروقة القسم كان ذاك الذي يسبق العاصفة.

"جثة في شنطة سفر".. الأمن يفك لغز غياب فتاة من بنها.. وصديقها: "ملمستهاش وماتت لوحدها"

صرحت جهات التحقيق بدفن جثة سيدة عثر على جثتها ملقاة بطريق (شبرا- بنها الحر)، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية.

ضحايا مصحة الموت في أكتوبر: "عذبونا بالحبال والعصي"

استمع رجال الشرطة إلى أقوال 50 شخصا من متعاطي المواد المخدرة احتجزوا داخل مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمدينة السادس من أكتوبر.

"سيدة المحاجر".. ضبط هاربة بالقليوبية محكوم عليها في 73 حكم قضائي

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية،سيدة هاربة محكوم عليها في 73 حكمًا قضائيًا.

دفاع هاني العتال: تنفيذ الأحكام تحجز على حسابات مرتضى منصور لصالح موكله

قررت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، الحجز على الحسابات الشخصية الخاصة بمرتضى منصور وذلك تنفيذا للأحكام الصادرة بالتعويض لصالح هاني العتال في القضايا أرقام 781 و782 لسنة 2021 عن وقائع السب والقذف المرتكبة من مرتضى منصور بحق موكله، بحسب كمال شعيب المستشار القانوني لهاني العتال.

إحالة "سفاح الجيزة" للمفتى لاتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا.. وجلسة 23 مارس النطق بالحكم

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد على يونس، إحالة أوراق قذافى فراج المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة" لفضيلة المفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه؛ لاتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا. وحددت المحكمة جلسة 23 مارس للنطق بالحكم.

إخلاء سبيل سفير سابق متهم بإهدار المال العام.. وتأجيل محاكمته لـ23 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، محاكمة سفير سابق بتهمة إهدار المال العام مع إخلاء سبيله لجلسة 23 فبراير المقبل.

تأجيل محاكمة قيادات الإخوان في قضية أحداث المنصة لـ 19 يناير (صور)

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل نظر جلسات محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي وأسامة يس، و75 آخرين في القضية رقم 72 لسنة 2021 والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة" لجلسة 19 يناير 2022.

السجن 5 سنوات لعلاء عبد الفتاح و 4 سنوات لباقر وأكسجين بتهمة نشر أخبار كاذبة

قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح 5 سنوات ، والمحامي محمد الباقر، ومحمد أكسجين، 4 سنوات لكل منهما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.

النيابة في أحداث المنصة: الجماعة سعت لخراب الوطن.. والمتهمون لم تعرف البشرية مثلهم

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي وأسامة يس، و75 آخرين في القضية رقم 72 لسنة 2021 والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة".

تأجيل محاكمة حنين حسام في قضية الاتجار بالبشر لـ 18 يناير

أجلت الدائرة الخامسة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأثنين، محاكمة فتاة "تيك توك" حنين حسام بقضية الاتجار بالبشر. لجلسة 18 يناير، لسماع الشهود.