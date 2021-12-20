"جثة في شنطة سفر".. الأمن يفك لغز غياب فتاة من بنها.. وصديقها: "ملمستهاش وماتت لوحدها"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:



صرحت جهات التحقيق بدفن جثة سيدة عثر على جثتها ملقاة بطريق (شبرا- بنها الحر)، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية.

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات العثور على جثة فتاة ملقاة بطريق (شبرا- بنها الحر) إذ تبين أن صديقها اصطحبها إلى شقة مستأجرة، وبدت عليها علامات الوفاة، فتخلص من جثتها.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (إحدى السيدات "تعمل بعيادة أسنان" - كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها) مُلقاة بطريق (شبرا / بنها الحر) بدائرة المركز، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وما قرره والد المتوفية بخروج كريمته متوجهة لعملها بعيادة الأسنان المشار إليها إلا أنها لم تعد.

تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المتوفية (طالب -مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بارتباطه بعلاقة عاطفية بالمتوفية، حيث اصطحبها إلى شقة سكنية مستأجرة كائنة بمحافظة الجيزة، ثم فوجئ بإصابتها بحالة إعياء وسقطت على إثرها مغشياً عليها وبدت عليها علامات الوفاة، وخشية افتضاح أمره، استعان بصديقه (سائق مركبة "توك توك" -مقيم بدائرة مركز كفر شكر) "أمكن ضبطه" ووضع جثة المجني عليها داخل حقيبة سفر كبيرة الحجم تحصل عليها من الشقة محل الواقعة، عقب حضور الأخير إليه رفقة صديقهما (بائع - مقيم بدائرة مركز كفر شكر) مستقلان سيارة "فان" قيادة (سائق - مقيم بدائرة مركز كفر شكر) دون علم الأخيران بالواقعة ، استقل المتهم السيارة رفقتهم وبحوزته الحقيبة (التي بداخلها جثة المجني عليها) وصولاً لمكان العثور، حيث قام بإلقاء الجثة وانصرف بالحقيبة ومتعلقات المتوفية "أرشد عنها".

باستدعاء صديقهما المشار إليه وقائد السيارة أيدا ما جاء بأقوال المتهمان دون علمهما بالواقعة.