مسن أكتوبر استعد لسهرة حمراء فقتل خنقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خطة شيطانية أعدها نقاش، استخدم زوجته طعما للإيقاع بفريسته. وقع اختياره على رئيسه بالعمل مستغلا إقامته بمفرده وتقدمه في العمر ظن أنه بصدد عملية سهلة المنال لينتهي الأمر بالزوجين خلف القضبان.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، إشارة من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بدائرة قسم ثالث أكتوبر.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وعثر على جثة مسن مقيدا بالحبال به آثار خنق بمنطقة الرقبة مع وجود بعثرة في محتويات الشقة واختفاء بعض المنقولات المنزلية.

شكل العقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر، فريق بحث أشرف عليه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر توصلت إلى تورط نقاش وزوجته وشقيقها. العقل المدبر قدم زوجته طعمًا لإنجاز خطته. أجادت السيدة تقمص دور العشيقة بمكالمات لم تخل من الإيحاءات وكلمات العشق لتنصب شباك الحب والغرام على المقاول المسن حتى اتفقا على حضورها إلى شقته.

حضرت الزوجة إلى منزل المقاول الذي هيأ نفسه لقضاء سهرة حمراء لكنها كانت الليلة الأخيرة. وصلة من المزاح والضحك غافلته خلالها السيدة بوضع منوم له في مشروب ليغط في النوم.

سمحت السيدة بدخول زوجها وقريبها اللذان قيدا الضحية وخنقاه حتى الموت لدى مقاومته لهما، واستولى ثلاثتهم على بعض المنقولات المنزلية وهاتفه المحمول، ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد فهمي والنقيب محمد غراب معاني المباحث من ضبط المتهمين الذين أقروا بجريمتهم على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن المسروقات.

جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.