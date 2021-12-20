ضبط ورشة تتاجر في المهمات الكهربائية لجهات لحكومية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب ورشة حدادة لقيامه بالإتجار فى المهمات الكهربائية الخاصة بالجهات الحكومية وتصنيع الأبراج الكهربائية بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قيام صاحب ورشة حدادة كائنة بدائرة مركز شرطة سمالوط بالإتجار فى المهمات الكهربائية الخاصة بالجهات الحكومية، وتصنيع الأبراج الكهربائية "بدون ترخيص" وغير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من الجهات المختصة وبيعها للمواطنين ، مما يؤدى للإضرار بالمال العام والإقتصاد القومى للبلاد وزيادة نسبة الفاقد فى الطاقة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم إستهداف ورشة الحدادة، وأمكن ضبط المتهم "مالك الورشة" وبحوزته ( مبلغ مالى - كمية من المهمات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة ).

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات البيع، وتقدر قيمة كافة المضبوطات بما يعادل نحو ثلاثة مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.