شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الحضرية: المرحلة الأولى من تطوير القاهرة التاريخية على مساحة 100 فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن هناك أعمالا جارية في 5 مناطق بالقاهرة التاريخية، منها منطقة الحسين وباب زويلة، على مساحة 100 فدان داخل القاهرة التاريخية، مردفا: "هذه مرحلة أولى لأننا لا يمكن أن نعمل بالمنطقة بالكامل لعدم شل الحركة المرورية".

أضاف صديق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنه سيتم الحفاظ على الشكل التاريخي للقاهرة التاريخية، من خلال الأعمال الجارية حاليا، متابعا: "المرحلة الأولى ستنتهي في عام ونصف، وسيتم الدخول بالمرحلة الثانية قبل انتهاء الأولى".

وأكمل: "هناك منازل جديدة طراز جديد، نحول واجهاتها إلى واجهات إسلامية، وهناك منازل قديمة يتم تطويرها وإعادة تأهيلها، ويتم تشكيل كيان بعيد عن المحافظات، لإدارة المكتسبات التي سيتم الوصول إليها بعد تطوير القاهرة التاريخية، للحفاظ على الأعمال في النهاية".