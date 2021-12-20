الجيزة تزيل منشأت مخالفة على أراضى زراعية بالعياط

القاهرة - سامية سيد - أزالت محافظة الجيزة، حالتى تعدى بالبناء على أرض زراعية وذلك على مساحة 480 متر مربع بقرية منشأة فاضل فى نطاق الوحدة المحلية بالبليدة بالعياط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحت إشراف المهندس محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط .

محمد يوسف

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