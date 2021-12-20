شكرا لقرائتكم خبر عن شفط مياه الأمطار من شوارع السيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة محافظة القاهرة إزالة مياه الأمطار من الشوارع، وشفط المياه واعادة فتح الشوارع بشكل طبيعى، حيث أشرف الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حى السيدة زينب اليوم على جهود حى السيدة زينب فى كسح وشفط مياه الأمطار والتى شملت جميع الشوارع والميادين .

وفى السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .

وأضاف المحافظ، أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأى بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها