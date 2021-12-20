شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية مشيدا بمقترح إعداد تفسير عصري للقرآن: هذا الطرح له أهميته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بمقترح إعداد تفسير معاصر للقرآن الكريم، مؤكدا أن هذا الأمر يتواكب مع الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب يوسف السيد عامر رئيس اللجنة بشأن إعداد تفسير جامع يعنى بتقديم كتاب الله تعالى بأسلوب عصرى يعبر عن وسطية الإسلام و اعتداله وذلك لمواجهة التطرف.

ووجه شوقى علام مفتى الجمهورية، الشكر والتقدير لدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موضحًا أن هذا الطرح له أهميته ويتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، مع مراعاة ما هو ثابت لا يقبل الاجتهاد وما هو متاح للاجتهاد وإعمال الفهم لمعالجة قضايا الزمن باحترافية ومهنية عالية حيث قدموا جهودا يحمدوا عليها".

وأضاف: "وعلينا أن نستمر على الطريق لنراعى زماننا باختلاف تفاصيله وسياقاته، فمسيرة العلماء تدعونا إلى مزيد من الجهد بجرأة المجتهد المنضبط الذى يعالج قضايا عصره لئلا يفونتا العصر بقضاياه والتى تتطور على مدار أسرع من الثانية، وما طرح فى الأزمان السابقة كثيرا منه لم يعد مناسبا لقضايانا العصرية، ولا ننكر الجهود المبذولة فى التفسير الوسيط أو المنتخب، ولكننا نحتاج إلى إعادة النظر هل يكفى هذا قضايانا الآن ام نحتاج إلى معالجة جديدة دقيقة".

وتابع: "عندنا مساحة مفتوحة لنستمر بمنهجية العلماء السابقين مع عقلنا الاجتهادى النقدى، وأثمن هذه المبادرة وجهودها التى تهدف للتطوير".