شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استجابة الرئيس لعلاجها.. مصابة السرطان بالشرقية: رئيس بيراعى ربنا فينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت السيدة أمل عبد الله، المصابة بمرض السرطان بمحافظة الشرقية، الشكر الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستجابته لعلاجها من المرض الذى تعانى منه منذ فترة طويلة.

وقالت أمل عبد الله، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد: "أنا بشكر الرئيس السيسى جدا، الله يخليك يا سيادة الرئيس وأنا بشكره كتير علشان بيراعينا وإنه استجاب لحالتى وعلاجي"، متابعه: "كمان بحمد ربنا أن ربنا بعتلنا رئيس يراعى ربنا فينا".

فى نفس السياق، وجهت الطفلة آية، ابنة السيدة المصابة بالسرطان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة: "بشكر الرئيس السيسى علشان هيعالج ماما".

وكانت الإعلامية عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا تليفزيونيا، ببرنامج "صالة التحرير" الذى يذاع عبر قناة صدى البلد، عن حالة مرضية لسيدة من محافظة الشرقية، تعانى من مرض السرطان، وترعى عددا من الأطفال، قبل أن يتم الاستجابة الفورية لحالة السيدة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وجه بعلاجها ورعايتها، حسب تصريحات مقدمة البرنامج.

السيدة المصابة بالسرطان، قالت خلال التقرير، إنها أخرجت ابنها من المدرسة، حتى يعمل ويصرف عليها ماليا، ويتحمل مصاريف العلاج، وتابعت: "أنا نفسى بس أجيب العلاج مش أكتر، وأنا بتقطع وأنا بشوف الأطفال رايحة المدرسة، ولو مش عيانة كنت هعلم ولادى أفضل حاجة".

وأكملت: " جوزى تركنى منذ 7 سنين، اشتغلت فى البيوت أخدم والأراضى، ونسيت مرضى اللى زاد عليا، بقالى 5 أشهر بجرى على علاجى، بقالى 7 شهور بجرى على علاج ومفيش، الدكتورة قالتلى العلاج تكلفته عالية".