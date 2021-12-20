شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجة عدم استقرار الأحوال الجوية تنتهى ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الثلوج التي شهدتها الإسكندرية لن تصل القاهرة، مضيفا :" في فترات الليل تنتهى موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتبدأ حالة الاستقرار بداية من غد الثلاثاء".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجه اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أن فرص سقوط الأمطار تنخفض خلال الساعات المقبلة على السواحل الشمالية، والبلاد شهدت منخفض جوي في طبقات الجو العليا أثر على البلاد وتسبب في انخفاض كبير في درجات الحرارة أدى إلى تكون الثلوج على بعض المحافظات مثل الإسكندرية".

وكان الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية، قال إن حالة عدم الاستقرار الجوية التي تشهدها محافظات عدة بالبلاد تعود إلى تأثر البلاد بمنحفض جوى في حوض البحر المتوسط تزامن مع منخفض في طبقات الجو، ما نتج عنه تراجع كبير في درجات الحرارة وانتشار كتل هوائية شديدة البرودة .

وأضاف أن محافظات الوجه البحرى والقاهرة الأكثر تعرضا لموجة الطقس السئ الذى تشهده البلاد، وتابع:"ستتراجع درجات الحرارة بشدة خلال ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح".