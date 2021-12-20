​شباب الشيوخ تبدأ مناقشة مقترح إنشاء صندوق دعم قدامى الرياضيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

بدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة، ورئيس رابطة الأندية المحترفة، بشأن إنشاء صندوق دعم قدامى الرياضيين من إداريين ولاعبين وحكام ومدربين ورجال إعلام وكبار المشجعين.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حيث تضمنت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بأن التاريخ سيقف طويلًا أمام حجم الإنجازات التي تحققت في الرياضة المصرية بإرادة القيادة السياسية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مستويات عدة، تشمل النواحي الفنية والبنية التحتية ومشروعات الاستثمار، حيث تترجم الحكومة هذه الإرادة على أرض الواقع بخطوات تنفيذية و البرلمان بغرفتيه بتوفير البيئة التشريعية المناسبة في تحقيق النتائج الملموسة على أرض الواقع.

كما أنه تظل العناصر البشرية في أي منظومة هي الأساس والمعيار الأوحد للنجاح، إذا تم توفير البيئة المناسبة لعملها من أجل تحقيق نتائج إيجابية، والمنظومة الرياضة بمصر بمختلف مجالاتها تتوقف نتائجها الإيجابية ونجاحاتها على كفاءة عناصرها البشرية وتطويرها واكتسابها الخبرات سواء من إداريين ولاعبين وحكام ومدربين ورجال إعلام ومختلف عناصر المنظومة.

وتضمنت أيضًا بأن العناصر البشرية بالمنظومة الرياضية تمر في مصر بفترات صعبة، وهي ما بعد انتهاء ممارستها للرياضية التي كان يمتهنها، وتمثل له دخل ثابت للمعيشة، ومنهم من ينتقل للتدريب ومنهم للعمل الخاص ومنهم للتدريب ومنهم من لم يكون له مصدر دخل، ومنهم من يتعرض لأزمات صحية ومنهم من يتوفاه الله ويكون عائل لأسرة، وجميع هذه النماذج شهدتها منظومة الرياضة في مصر ولنا خير دليل في اللاعب مؤمن زكريا ويحسب هنا للنادي الأهلي دعمه ومساندته، وأيضًا اللاعب علاء علي، وأخيرًا لاعب الإسماعيلية السابق أيمن السلحدار، حيث ما ذكر مجرد نماذج للاعيبة وخاصة في اللعبة الأشهر في مصر كرة القدم، وتوجد عشرات الحالات التي تتعرض يوميًا لانتكاسات صحية أو معيشية دون المعرفة عنها أي شيئ.

وأكدت أن مصر بها آلاف الرياضيين الذين يتعرضون لانتكاسات سواء كانت صحية أو معيشية بعد انتهاء فترات ممارساتهم للرياضة وتحتاج لمن يثق جانبهم ويساعدهم بجانب ما يتحصلون عليه من مساعدات أخرى توفرها الدولة لهم كمواطنين عاديين وتتحرك بعض الأندية ووزارة الشباب والرياضة لدعم ما تعلن عنه وسائل الإعلام وهو أمر يحتاج لأن نكون أمام منظومة متكاملة بشأن قدامى الرياضيين من إداريين ولاعبين وحكام ومدربين ورجال إعلام وكبار المشجعين

وتضمن الإقتراح إعداد صندوق دعم قدامى الرياضيين من إداريين ولاعبين وحكام ومدربين ورجال إعلام وكبار المشجعين، وتوفير موارد مالية للصندوق من خلال عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين بنسبة متدرجة حسب قيمة العقود وأيضا عقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين، والإعلاميين وغيرها من الاشتراكات التي يتم تحديدها أيضا، ويتولى الصندوق توفير البرامج الصحية والعلاجية والخدمية بعد استكمال البنيان التشريعي له.