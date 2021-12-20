ضحايا مصحة الموت في أكتوبر: "عذبونا بالحبال والعصي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استمع رجال الشرطة إلى أقوال 50 شخصا من متعاطي المواد المخدرة احتجزوا داخل مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمدينة السادس من أكتوبر.

متعاطو المخدرات أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرها عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم والتعدى عليهم.

فيما اعترف 5 متهمين قائمين على إدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون استشارة طبية.

وأكد المتهمون الخمسة أن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل والتعدى على النزلاء بالضرب، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

التحريات أكدت أن المتهم "الهارب" يحتجز عددا من متعاطى المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم استهداف الفيلا المشار إليها، وأمكن ضبط 5 من القائمين على إدارتها لثلاثة منهم معلومات جنائية، كما تبين وجود 50 شخصًا بداخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة.

أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون استشارة طبية" - دفاتر لإثبات بيانات النزلاء – مجموعة من الحبال).

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية).

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.