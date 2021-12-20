حبال وأدوية محظورة.. ماذا وجدت الشرطة داخل مركز لعلاج الإدمان في أكتوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة عن إجمالي المضبوطات داخل فيلا يتخذها أحد الأشخاص كمركز طبى لعلاج الإدمان والصحة النفسية بدون ترخيص بأكتوبر.

أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون استشارة طبية" - دفاتر لإثبات بيانات النزلاء – مجموعة من الحبال).

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية).

التحريات أكدت أن المتهم "الهارب" يحتجز عددا من متعاطى المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم استهداف الفيلا المشار إليها، وأمكن ضبط 5 من القائمين على إدارتها لثلاثة منهم معلومات جنائية.

كما تبين وجود 50 شخصًا بداخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة، تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.