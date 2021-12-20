50 مدمنا تحت وطأة التعذيب.. مداهمة مركز لعلاج الإدمان في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية أمنية مكبرة فيلا يتخذها أحد الأشخاص كمركز طبى لعلاج الإدمان والصحة النفسية بدون ترخيص بأكتوبر.

التحريات أكدت أن المتهم "الهارب" يحتجز عددا من متعاطى المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم استهداف الفيلا المشار إليها، وأمكن ضبط 5 من القائمين على إدارتها لثلاثة منهم معلومات جنائية.

كما تبين وجود 50 شخصًا بداخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة، تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.