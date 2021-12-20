"سيدة المحاجر".. ضبط هاربة بالقليوبية محكوم عليها في 73 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية،سيدة هاربة محكوم عليها في 73 حكمًا قضائيًا.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أفادت قيام محكوم عليها (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية) بالتردد على محل سكنها على فترات متباعدة خشية ضبطها، وذلك لكونها مطلوب التنفيذ عليها في 73 حكم في قضايا "محاجر" بإجمالي حبس 73 سنة.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الكمائن تم استهدافها وأمكن ضبطها حال تواجدها بمحيط سكنها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لاستهداف وضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام وخاصة متعددي الأحكام والعمل على رفع معدلات تنفيذ الأحكام.