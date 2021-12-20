ضبط 4528 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4528 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1396 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و86 مخالفة السير بدون تراخيص، و10 مخالفات دراجات نارية مخالفة، و27 مخالفة شروط التراخيص).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.