شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: مركز بحوث الصحراء ينفذ 75 مدرسة حقلية نموذجية بقرى الخارجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينفذ مركز بحوث الصحراء 75 مدرسة حقلية خلال الموسم الشتوى الحالى بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ضمن أنشطة مشروع الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية بواحة الخارجة.

ومن جانبه صرح الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطنى للمشروع بأن تلك الأنشطة يقوم بتنفيذها بهدف رفع قدرات المزارعين الحقلية وتبنى الممارسات الزراعية المستدامة التى تحافظ على الموارد الطبيعية بالواحة.

وقال زغلول بأن هذه الأنشطة تأتى فى إطار تنفيذ خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى التى تتضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية بإتباع الممارسات الزراعية الجيدة حيث يتم من خلال تلك المدارس تنفيذ التوصيات العلمية التى من شأنها أن تحافظ على الموارد المائية بإتباع نظم الرى الحديث والاستفادة المثلى من وحدة الأراضى بالواحة مع ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية من خلال الاعتماد على الأسمدة العضوية والمخصبات الحيوية التى يقوم مركز بحوث الصحراء بتوفيرها للمزارعين بدون مقابل ضمن أنشطة المشروع.

ويقوم المركز بتوفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الحقلية للمزارعين لضمان تحقيق اعلى إنتاجية للمحاصيل والتى تعود بالإيجاب على مزارعى المناطق الصحراوية.

أكد الدكتور مجد المرسى مدير مديرية الزراعة فى الوادى الجديد على أن مثل هذه الأنشطة تعمل على زيادة ورفع قدرات المزارعين الفنية من خلال تقديم نماذج عملية للمزارعين على أرض الواقع لبعض نظم الرى الحديث وتنفيذ العديد من الممارسات الزراعية السليمة التى من خلالها يستطيع المزارعين تطبيقها فى باقى الحقول المماثلة.

وأكد على ضرورة الاستمرار والتوسع فى تنفيذ هذه المدارس نظرًا لقدرتها على اقناع المزارعين بتنفيذ الممارسات الجيدة وتعمل على تبادل الخبرات بين أعضاء المزارعين المشاركين فى المدارس الحقلية.

ومن جانبه صرح الدكتور عماد عوض بالمسئول التنفيذى للمشروع بأن مركز بحوث الصحراء يقوم حاليًا بتنفيذ حوالى 75 مدرسة حقلية بقرى المشروع الثالث منها 35 مدرسة حقلية بقرية ناصر الثورة و40 مدرسة بقرى الشركة والمنيرة وتتيح تلك المدارس على تبادل الرؤى والأفكار والمعلومات بين المزارعين، و تهدف إلى اتاحة الفرصة للمزارعين بتنفيذ الممارسات الزراعية السليمة التى تضمن الحفاظ واستدامة الموارد الطبيعية والتخلى وبشدة عن تلك الممارسات التقليدية التى من شأنها الاضرار بالموارد الطبيعية، كما أن هذا النشاط يهدف إلى توسيع نطاق المعرفة ونشر الوعى البيئى بين المزارعين من خلال تطبيق فعلى لكافة الممارسات الزراعية السليمة.

يذكر أن المدارس الحقلية هى عبارة عن مجموعات من صغار المزارعين يتم تكوينها للقيام وتنفيذ بعض الممارسات الزراعية السليمة غير التقليدية للمحاصيل الرئيسية (نخيل البلح، القمح، الشعير، الفول البلدى، الذرة، الدخن، المحاصيل العلفية، ) خلال دورة زراعية كاملة من البذرة إلى البذرة ومن الزراعة حتى الحصاد، مع مقارنة بعض الممارسات التقليدية فى ذات الحقل مع تبادل المعلومات والأفكار بينهم بطريقة سهلة وسلسه من خلال عقد العديد من الجلسات الشهرية أو النصف شهرية حسب طبيعة واحتياج المحصول فى وجود ميسر مدرب على قدر عالى من الفهم وإدارة الحوار تم تدريبه مسبقًا على إدارة وتنفيذ المدارس الحقلية.