شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..الحكومة تنفى تأجيل امتحان منتصف العام تحسبا لزيادة إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الحكومة تنفى تأجيل امتحانات منتصف العام تحسبا لزيادة الإصابات بفيروس كورونا
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