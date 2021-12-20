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الصحة تطلق 5 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية اليوم وغدا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل النساء وولادة و خدمات تنظيم الأسرة و الأطفال والباطنة و لأنف والأذن والعظام والجراحة  والرمد الأسنان و القلب و لجلدية بالاضافة إلي خدمات الأشعة والتحاليل.

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات مطروح والمنيا والقاهرة والبحيرة والدقهلية . 

 

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان علي أن يتم إحالة الحالات التى تتطلب لرعاية إلي المستشفيات .

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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