شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الأزهر يوصى بتفعيل دور الإعلام والدراما فى التوعية بأزمات البيئة والمناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى البيان الختامي للمؤتمر العلمي الثالث لجامعة الازهر، تحت عنوان "تغير المناخ.. التحديات والمواجهة" ، بإعداد دليل إعلامي يسهل مهمة الصحفيين والإعلاميين في التعامل مع التغطيات الخاصة بالأزمات البيئية، ويساعد على خلق وعي حقيقي لدى الجماهير، مطالبًا بضرورة تفعيل دور الإعلام في التوعية بمخاطر تغير المناخ وتعميق الإحساس بهذه الأزمة العالمية، وخلق رأي عام عالمي، يستهدف التأثير على صناع القرار العالمي، وذلك من خلال تخصيص مساحات ثابتة في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، تستهدف رفع الوعي بالمشاكل البيئية والتوعية بدور الفرد في النهوض بالبيئة وحمايتها والحفاظ عليها.

كما أكد البيان الختامي للمؤتمر، دور الإعلام الهادف في التعريف بأزمة تغير المناخ، والتعريف بحقوق الدول النامية مقابل استغلال الدول الصناعية الكبرى لموارد البيئة، وذلك من خلال تبني أعمال درامية هادفة تقوم على التعريف بالأزمة وأسبابها والتعريف بالنماذج الإيجابية وتقديم المقترحات والحلول بشأنها من خلال أساليب وقصص درامية جذابة.

وخلال الأيام الماضية، عقدت جامعة الأزهر مؤتمرها العلمي الثالث تحت عنوان "تغير المناخ .. التحديات والمواجهة" برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والباحثين المتخصصين في مختلف المجالات المؤثرة في البيئة، وممثلين عن علماء الدين والمثقفين، ورؤساء الجامعات وأساتذتها، و الإعلاميين والصحفيين، والطلاب والطالبات من مختلف الكليات والتخصصات العلمية.

وبناء على المخرجات العلمية للمؤتمر وجلساته البحثية، قدم المؤتمر عددًا من التوصيات بشأن الإعلام والدراما ودورهما في مواجهة التغيرات المناخية.